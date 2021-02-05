После внесения сведений о компании в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) Банк России теперь будет направлять ей выписку из реестра в электронном виде вместо выдачи свидетельства на бумажном носителе. Формат таких выписок установлен указанием Банка России .

«Для подтверждения своего права работать на рынке микрофинансовая организация по запросу потребителя финансовых услуг может предъявлять ему выписку. Такой подход уже используется для профессиональных участников рынка ценных бумаг, в дальнейшем его предлагается распространить и на другие финансовые организации», — уточняет регулятор.

Ранее выданные свидетельства будут подтверждать, что сведения об МФО внесены в реестр до 11 января 2021 года, если не было принято решение об исключении информации о компании из реестра.