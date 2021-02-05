После внесения сведений о компании в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) Банк России теперь будет направлять ей выписку из реестра в электронном виде вместо выдачи свидетельства на бумажном носителе. Формат таких выписок установлен указанием Банка России.
«Для подтверждения своего права работать на рынке микрофинансовая организация по запросу потребителя финансовых услуг может предъявлять ему выписку. Такой подход уже используется для профессиональных участников рынка ценных бумаг, в дальнейшем его предлагается распространить и на другие финансовые организации», — уточняет регулятор.
Ранее выданные свидетельства будут подтверждать, что сведения об МФО внесены в реестр до 11 января 2021 года, если не было принято решение об исключении информации о компании из реестра.