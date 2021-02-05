Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 3 февраля составил 160 млн долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 190 млн долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

Отток средств из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 10 млн долларов против оттока в 30 млн долларов неделей ранее. Это стало главной причиной оттоков из категории российских фондов в целом. Оттоки продолжаются вторую неделю подряд. «Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов замедлились до 30 млн долларов (с 80 млн) — самые низкие притоки за последние 13 недель», — говорится в обзоре BCS Global Markets.

«Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков. — Прим. ред.) за неделю получили чистые притоки в размере 715 млн долларов, что стало 18-й неделей притоков подряд и самым слабым недельным результатом с прошлого октября. В более широком масштабе развивающихся рынков (EM) мы отмечаем приток новых денег в Азию. Притоки в корейские фонды составили 2,1 млрд долларов, превысив 1,8 млрд долларов в Китае. Индийские фонды потеряли еще 113 млн долларов — четыре недели оттоков», — говорится в обзоре.

«Интерес к облигациям EM поддержал весь класс активов, тогда как притоки в акции GEM упали до уровней прошлого октября, что указывает на завершение 3-месячной эйфории. Мы видим краткосрочные риски снижения и ожидаем сохранения волатильности в акциях, тогда как бонды тактически выглядят более привлекательно. Учитывая снижение притоков в фонды GEM до уровней октября, мы ожидаем сохранения волатильности и рекомендуем подождать, пока рынок охладится в ближайшие пару недель, после чего можно будет более агрессивно покупать российские акции», — отметили эксперты.