Абсолют Банк запускает акцию «Для влюбленных в деньги», в рамках которой повышает ставку по вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения до 5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 5 февраля 2021 года клиенты Абсолют Банка смогут открыть вклад «Абсолютный максимум+» на сумму от 10 тыс. рублей на срок 368—541 день со ставкой 5% как в отделениях банка, так и воспользовавшись интернет-банком «Абсолют Online» или мобильным приложением «Абсолют Mobile», — говорится в релизе.

Акция продлится до 5 апреля 2021 года. Ранее максимальная ставка по данному вкладу составляла от 4,5% до 4,65% годовых в зависимости от суммы и срока депозита.