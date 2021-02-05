Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Лови промокод» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.



Депозит открывается на 24 месяца и один день. Доходность составляет 4,9% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями такое предложение занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Депозит является сберегательным — дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.



Норвик Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

«Доступная минимальная сумма вклада, привлекательная процентная ставка, ежемесячная выплата процентов», — перечисляет преимущества спецпредложения Норвик Банка эксперт.



Предложение действует до 28 февраля 2021 года.

