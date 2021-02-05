Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев обсудили концепцию реализации проекта «Карта жителя Чукотки» на базе национальных платежных карт.

Уникальность проекта «Карта жителя Чукотки» в том, что гражданам не потребуется оформлять отдельные новые карты, достаточно будет просто зарегистрировать свою карту «Мир» в проекте. На первом этапе его реализации планируется обеспечить предоставление по карте «Мир» кешбэка и скидок за оплату покупок в торгово-сервисных предприятиях Чукотского автономного округа. В качестве технологической основы проекта планируется использовать платформенные сервисы платежной системы «Мир», в том числе платформу лояльности.

Порядок регистрации национальных платежных карт в качестве карты жителя региона, а также перечень партнеров планируется определить в первом полугодии 2021 года.

Глава округа отметил, что в перспективе перечень сервисов карты может и должен быть расширен благодаря объединению усилий властей, бизнеса и организаций Чукотки.

«Платежная система предлагает региону отработанный механизм, который поможет наделить банковскую карту цифровыми возможностями, полезными для каждого жителя нашего округа. При этом мы обязательно учтем пожелания наших партнеров. Они смогут управлять системой предоставляемых льгот, скидок, определяя категории, временные промежутки, масштабы их предоставления», — отметил Роман Копин.

«Технологичные платформенные сервисы платежной системы «Мир» позволяют нам вместе с администрацией региона и банками-участниками реализовать именно те возможности карты жителя, которые будут поддерживаться в конкретной инфраструктуре и станут наиболее востребованными у держателей таких карт. Сегодня похожие проекты действуют уже в 15 регионах нашей страны. Уверен, что в ходе нашей совместной работы над проектом на картах «Мир» жителей Чукотского автономного округа появятся новые актуальные сервисы, а их использование будет еще более удобным и выгодным», — прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.