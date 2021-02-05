С понедельника, 8 февраля, возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортные карты студентов будут разблокированы, их право льготного проезда будет восстановлено, уточняется на сайте мэра Москвы.

В столичном правительстве напоминают, что с 27 января требование о переводе не менее чем 30% сотрудников московских компаний на удаленную работу трансформировалось в рекомендацию. Теперь работодатели могут решать сами, вызывать сотрудников в офис или оставлять их работать на дому. Кроме того, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.



Ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей.