Американской экономике потребуется при нынешних темпах роста десять лет на восстановление полной занятости населения. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Создано только 6 тысяч рабочих мест в частном секторе. Такими темпами потребуется десять лет, чтобы добраться до полной занятости», — сказал американский лидер, комментируя на встрече с руководством демократической фракции палаты представителей конгресса США свежие официальные данные о незначительном сокращении безработицы в стране.



Переговоры, посвященные выработке нового пакета экстренных мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии, состоялись в Овальном кабинете Белого дома.