Экономика Соединенных Штатов продолжает находиться в трудном положении из-за последствий пандемии нового коронавируса, а в общей сложности 36 млн американцев не хватает еды. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер привел эти данные, говоря о необходимости принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.

«Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении», — признал Байден. «Более 10 миллионов человек остались без работы, а 4 миллиона находятся без работы по полгода и больше, <...> 24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды», — сообщил он. «Поэтому я буду действовать. И буду действовать быстро», — добавил Байден.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов отметила, что экономика США восстанавливается в настоящий момент слишком медленно. «Наша экономика выбирается из кризиса, который оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии, и выбирается медленными темпами», — подчеркнула она.



Министерство труда США зафиксировало за январь незначительное снижение уровня безработицы — до 6,3%, в то время как в ноябре и декабре прошлого года показатель составлял 6,7%. Согласно опубликованной в пятницу ведомством статистике, количество рабочих мест увеличилось на 49 тыс.; месяцем ранее наблюдалось сокращение на 140 тыс., хотя до этого в течение полугода занятость демонстрировала рост.