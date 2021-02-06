Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB», прогноз — «стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2».

«Стабильный» прогноз отражает политические меры реагирования России на шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса», — говорится в сообщении.

Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП России в 2021 году составит 3%.