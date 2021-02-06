Инфляция в России в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5—0,6% после 0,67% в январе, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции в помесячном выражении — до 0,5—0,6% месяц к месяцу», — отмечается в документе.

По данным ведомства, значимый вклад в ускорение инфляции в январе внесло удорожание бензина (до 1% месяц к месяцу с 0,1% месяц к месяцу в декабре). Вместе с тем замедлился рост цен на товары со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, электро- и бытовые приборы). При этом в январе наблюдалось существенное замедление продовольственной инфляции в помесячном выражении: рост цен снизился до 1% месяц к месяцу после 1,5% месяц к месяцу в декабре.