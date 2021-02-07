Восстановление пострадавшей из-за пандемии коронавируса экономики в Евросоюзе, как ожидается, начнется примерно c середины 2021 года, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью газете Journal du Dimanche .

Ранее Лагард в ходе Всемирного экономического форума сказала, что ЕЦБ надеется, что экономика еврозоны будет восстанавливаться от кризиса в 2021 году.

«Мы в ЕЦБ по-прежнему убеждены в том, что 2021 год будет годом восстановления. Экономическое восстановление задержалось, но не сошло на нет. Его, что очевидно, ждут с нетерпением. Мы ожидаем экономического роста примерно к середине года, хотя неопределенность остается. Мы не застрахованы от неизвестных рисков. Давайте признаем: мы не вернемся на уровни экономической деятельности, которые были у нас до пандемии, раньше середины 2022 года», — сказала Лагард.

Она добавила, что, по ожиданиям ЕЦБ, годовой рост реального ВВП в 2021 году будет около 4% или, «может, чуть ниже», но это значительное увеличение по сравнению с падением ВВП в еврозоне в 2020 году — на 6,8%.

«Все будет зависеть от политики вакцинации и прогресса кампаний по вакцинации. А также от экономических мер властей, которые будут приниматься в ответ на события в сфере здравоохранения», — подчеркнула глава регулятора.

В декабре минувшего года регулятор заявил, что ЕЦБ ждет годового роста реального ВВП валютного блока на уровне плюс 3,9% — в 2021 году, 4,2% — в 2022 году и 2,1% — в 2023 году.