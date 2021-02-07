Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд до 16 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на конференции по развитию межрегионального туризма в России «Внутренний туризм — новые возможности».

«Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми. Долг туроператоров в момент, когда кризис начинался, был более 40 миллиардов рублей, по состоянию на сегодняшний день он сократился до 16 миллиардов», — сказала Догузова.

Это «большой прогресс», считает руководитель Ростуризма, особенно в текущих рыночных условиях. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря мерам государственной поддержки, которые были запущены в прошлом году, отметила она. Это и программа туристического кешбэка, и господдержка формирования чартерных программ по России, и гранты на туристические проекты, и точечные меры поддержки, включая смягчение условий по взносам в «Турпомощь», а также многие другие, пояснила Догузова. Меры господдержки отрасли будут продолжены и получат системный характер, отметила глава ведомства.

«Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году», — сказала Догузова.