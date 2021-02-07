Администрация президента США Джо Байдена допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных им мер стимулирования экономики, но не считает это препятствием. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье в эфире телеканала CNN .

«Это риск, который нам следует иметь в виду», — отметила она. Йеллен констатировала, что в течение многих лет занималась вопросами, касающимися инфляции. «Могу заверить, что у нас есть инструменты, позволяющие принять меры, если такая угроза возникнет», — заверила глава Минфина США.

Йеллен согласилась с оценками американских законодателей и экспертов, согласно которым без стимулирующих мер безработица в США в течение нескольких лет будет высокой из-за экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Министр выразила уверенность в том, что принятие указанных мер значительно ускорит восстановление.

В конце января председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Как он отметил тогда, из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек.

Предложенная Байденом программа предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должны направить на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Байден призывает конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее 1,9 трлн долларов, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией COVID-19 кризиса.

Администрация США решит, требуется ли принять меры в сфере регулирования из-за имевших место резких колебаний на фондовом рынке, после ознакомления с докладом профильной комиссии, заявила Джанет Йеллен.

«Нам прежде всего нужно разобраться, что именно произошло», — отметила она. «Комиссия по ценным бумагам и биржам готовит доклад, который позволит нам получить информацию [о произошедшем], — пояснила Йеллен. — Когда мы ознакомимся с ней, мы сможем рассмотреть вопрос о том, были ли какие-то проблемы, требующие принятия новых норм в сфере регулирования». «Нам следует обеспечить эффективную работу рынков и защиту интересов инвесторов», — добавила министр.

Ранее на этой неделе Йеллен встретилась с руководителями американских регулирующих органов и обсудила наблюдавшуюся волатильность на фондовом рынке. Одной из ее причин стали спекулятивные действия вокруг ценных бумаг компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Стоимость ее акций по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. Позже цена данных бумаг резко упала.

Рост рынка труда США остановился, сообщила министр финансов США в эфире телеканала CBS .

«Боюсь, что рынок труда застопорился. Мы видели это в опубликованном в пятницу докладе о занятости. <...> Мы находимся в глубокой яме в том, что касается рынка труда, и нам предстоит еще долгий путь», — отметила Йеллен. По ее словам, в стране на данный момент около 10 млн безработных.

Министерство труда зафиксировало за январь незначительное снижение уровня безработицы — до 6,3%, в то время как в ноябре и декабре прошлого года показатель составлял 6,7%.

Как заявил 27 января на пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американская экономика еще далека от полного восстановления после вызванного пандемией коронавируса кризиса, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Пауэлл также в очередной раз отметил, что перспективы экономики США остаются «крайне неопределенными».