ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) на весь 2021 год, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу регулятора. Пролонгация льгот коснется только пострадавших от пандемии отраслей и будет возможна в случае, если сохранятся ограничения на их работу, сообщили там. Окончательное решение ЦБ примет в начале II квартала.

На одном из февральских совещаний с представителями бизнеса регулятор допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСБ может быть сдвинут до конца 2021 года, рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Также Набиуллина дала поручение к началу II квартала вернуться к вопросу о разрешении не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСБ, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он считает, когда послабления отменят, банки начнут чаще отказывать малому бизнесу в пролонгации кредитов, а кроме того, повысят ставки — таким образом они переложат на клиентов повышенную нагрузку на капитал. Это станет новым ударом, уверен Калинин.

В пресс-службе ЦБ отметили, что задержка выхода из мягкой политики может маскировать появление проблем у банков. Возможность продления послаблений по кредитам МСБ рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьезные ограничения на их работу, связанные с пандемией. Оценить необходимость продления мер планируется в начале II квартала, отметили в ЦБ.

ЦБ допустил продление послаблений для банков только при новой «встряске» В январе Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ письмо с предложением продлить до конца 2021 года меры, позволяющие банкам не создавать резервы по ссудам для граждан.

Банки поддерживают продление регуляторных послаблений по кредитованию МСБ. Реструктурированные ссуды занимают значительную часть кредитных портфелей банков, отмена льгот повлечет за собой существенный рост резервов, считают банкиры. По их словам, послабления в части резервирования таких ссуд окажут положительное влияние на ценовую политику — кредитные организации смогут предлагать клиентам более доступные кредиты.

По словам экспертов, решение продлить регуляторные послабления вполне соответствует концепции дорожной карты финансирования МСБ до 2022 года, принятой ЦБ в декабре 2020-го. Если у банков не будет необходимости формировать резервы, требовать более жесткой платежной дисциплины и надежного обеспечения по займам, последствия пандемии коронавируса для МСБ будут намного мягче, считают они. Но если решение о пролонгации льгот все же принято не будет, банки ужесточат требования по обеспечению кредитов и будут вынуждены повысить ставки по займам как минимум на 1—2 процентных пункта, спрогнозировали эксперты.