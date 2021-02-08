Газпромбанк проводит акцию и в течение недели с 8 по 14 февраля предлагает оформить кредит наличными в сумме от 300 тыс. до 5 млн рублей на срок от 13 месяцев до семи лет по фиксированной ставке 5,7% годовых. Об этом в понедельник объявили в банке.

Как уточняется в сообщении ГПБ, акционная ставка распространяется только на кредиты, оформленные со страхованием жизни и здоровья клиента.



Подать заявку на кредит можно в отделениях и на сайте банка. Зарплатные клиенты Газпромбанка могут оформить кредит в мобильном приложении «Телекард 2.0».