📰 Экономисты конгресса США указали на проблему подрыва позиций доллара из-за санкций, пишут «Известия» . Санкции приводят к экономическим издержкам для самих Соединенных Штатов, так как ограничивают ведение бизнеса, в которых могли бы участвовать американские физические и юридические лица, подчеркивается в обзоре научно-исследовательской службы конгресса США. Чтобы справиться с ограничениями, попавшие под них страны исключают американскую валюту из расчетов, переходят на альтернативы. В результате главенствующее положение доллара пошатнулось.



📰 Прошлая неделя оказалась для российской валюты вполне успешной — она укрепилась с 76,2 до 74,7 рубля за доллар, не исключено, что в ближайшие дни рост цен на нефть приостановится, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана. По его словам, в целом лейтмотивом недели по-прежнему окажутся ситуация с вакцинацией и локдаунами в мире, степень склонности к рискам на рынках, развитие риторики по антироссийским санкциям на Западе. Взаимодействие указанных и иных факторов на практике может быть самым различным. Неопределенность достаточно высока. Поэтому наиболее вероятный коридор изменения курса на неделю широк: 73,2—76,1 рубля за доллар и 88,7—91,3 рубля за евро.



📰 Подъем акций сети магазинов видеоигр GameStop, кинотеатров AMC и некоторых других бумаг совместными усилиями мелких частных инвесторов из соцсетей наделал немало шума в последние недели, пишут «Известия» . Акции проблемных компаний выросли в цене на тысячи процентов, а опытнейшие менеджеры хедж-фондов подсчитывали многомиллиардные убытки. Спустя несколько дней внимание инвесторов переключилось на рынок второго по популярности драгоценного металла — серебра. Однако цены, быстро взлетев более чем на 10%, столь же быстро и вернулись к исходным значениям. Эта история достаточно наглядно показала пределы могущества «народного инвестора», который так сильно напугал Уолл-стрит.

📰 Россия возобновила полеты еще в две страны — рейсы разрешены в Грецию и Сингапур с 8 февраля из Москвы, пишет РБК . Рейсы будут выполняться из Москвы: в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Однако в обоих государствах сохраняются ограничения на въезд. Так, в Греции сохраняются ограничения на въезд россиян — страна ограничила число въезжающих из России (500 человек в неделю). У них должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Сингапур также установил достаточно жесткие правила для въезда иностранцев — въезд в город-государство разрешен ограниченному числу путешествующих в целях бизнеса, по официальным поводам или по вопросам, имеющим большую экономическую важность. Таким иностранцам разрешен въезд в страну на срок не более 14 дней при условии наличия отрицательного теста на коронавирус. Путешественникам разрешат проживать в специально подготовленных для этого гостиницах, они также должны будут проходить медицинские обследования и тесты на антигены.