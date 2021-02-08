В феврале инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий получат повышенные пенсии. Для них индексация составит 3,8%. Также с февраля вырастет пенсия у тех, кто в прошлом месяце перешагнул 80-летний рубеж. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Отсюда следует, что увеличивается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6 044,48 рубля, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1 200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход за ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», — уточняет юрист.

Прибавку получат также пенсионеры, у которых появляются иждивенцы — нетрудоспособные члены семьи: при одном иждивенце прибавка составит 2 014 рублей в месяц, при двух — 4 029 рублей, при трех иждивенцах — 6 044 рубля в месяц.

На получение пенсии со всеми индексациями могут рассчитывать и пенсионеры, которые уволились с работы в октябре прошлого года.

«По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти три месяца», — отметил эксперт.

Увеличение выплат пройдет и по другим индивидуальным показателям, которых довольно много. Как правило, обращаться для этого никуда не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году была установлена в размере 6,3% с 1 января.

По заявлению Пенсионного фонда России, пенсия по старости у множества россиян увеличилась на сумму более 1 тыс. рублей, а средний ее размер в целом по стране составил 17,5 тыс. рублей. При этом такая доплата индивидуальна и зависит от размера пенсии, которую человек получал до этого.

Например, если в 2020 году выплата составляла 11 328 рублей, то прибавка к пенсии неработающим пенсионерам равняется 713,66 рубля.

Социальные пенсии увеличатся на 2,6% с 1 апреля. Они полагаются тем, кто не смог набрать необходимое количество пенсионных баллов и стажа, которые нужны для получения страховой пенсии. Их индексация проводится каждый год на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».

Кроме того, вырос и пенсионный коэффициент — показатель, зависящий от размера страховых взносов, которым оценивается каждый год трудового стажа. С 1 января он установлен в размере 98,86 рубля. Увеличится и размер фиксированной страховой пенсии — до 6 044,48 рубля.

По планам властей, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023-м — на 5,6%. В это же время социальные пенсии также продолжат расти. В 2022 году они увеличатся на 8,5%, в 2023-м прибавка к пенсии составит 0,9%.



«Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако Кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен», — добавил Редин.