Число запросов россиян о своих кредитных историях возросло более чем вдвое в 2020 году, сообщили ТАСС в российских бюро кредитных историй.

«Интерес граждан к кредитной истории в 2020 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом — именно так выросло число обращений граждан в БКИ», — сообщил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Кроме того, более чем на 50% в бюро вырос спрос на услугу по защите от мошенничества, когда БКИ информирует гражданина о том, что в его кредитной истории появился новый кредит или заем.

В Национальном бюро кредитных историй также отметили, что количество запросов от граждан в 2020 году выросло в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной такого роста в бюро называют то, что организация начала рассчитывать персональный кредитный рейтинг заемщиков.

«Рост интереса к своей кредитной истории может объясняться, с одной стороны, некоторым ростом финансовой грамотности потребителей, а с другой — коронавирусными ограничениями и введенными механизмами платежных каникул и реструктуризации, из-за которых потребители были вынуждены разбираться в тонкостях банковского бизнеса», — считает Лагуткин из «Эквифакса».

Такие данные подтверждаются опросом 2,5 тыс. граждан в возрасте от 18 лет по всей России, проведенным компанией IDF Eurasia. Согласно исследованию, 42% граждан в 2020 году запрашивали свои кредитные истории против 17,5% в 2019-м. При этом большинство респондентов, запрашивающих кредитные истории, не обращались напрямую в БКИ, а пользовались услугами посредников. Так, доля тех, кто обращался напрямую в бюро кредитных историй, составила 7% в 2020 году и 5% в предыдущем году. Заказывали кредитные истории через онлайн-порталы, брокеров и банки в 2020 году 75% респондентов (72% в 2019-м). К сервису «Госуслуги» и сайту Центробанка в 2020 году обращались 18% опрошенных, в 2019-м — 23%. Через указанные два канала можно получить только список бюро, в которых хранится кредитная история, но не сам кредитный отчет.

По мнению генерального директора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, рост числа запросов кредитных историй можно считать положительным, и для людей будет полезно, если в дальнейшем регулярная проверка кредитной истории все больше будет входить в привычку.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также сообщил, что банки увеличили число запросов кредитных историй на 4,2% в 2020 году, но сократили выдачу кредитов.

«Увеличение количества запросов кредиторами кредитных отчетов граждан в 2020 году составило 4,2% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, несмотря на сокращение выдачи кредитов, банки повышают частоту и качество мониторинга своих розничных кредитных портфелей», — сказал он.



Ранее в бюро отмечали, что для граждан, которые во время пандемии столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня в условиях вероятных кассовых разрывов. Это вынуждает банки внимательнее обычного относиться к заемщикам, чтобы не допустить роста объема «плохих» долгов.