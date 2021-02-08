В направлении улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов проделан огромный путь, но он недостаточен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее.

«Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, — это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли пенсионерам желать большего, чем они имеют сейчас, или стоит помнить, что могло быть и было хуже.

«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», — отметил представитель Кремля.

Эксперт рассказал, кто из пенсионеров получит прибавку в феврале На получение пенсии со всеми индексациями могут в том числе рассчитывать пенсионеры, которые уволились с работы в октябре прошлого года.

Усилия властей по улучшению пенсионного обеспечения тормозят «черные полосы», включая пандемию, но работа поступательно ведется, подчеркнул Песков. «То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностых. Он добавил, что, говоря о «черных полосах», имеет в виду мировые экономические кризисы, «такие глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия, с которой мы сталкиваемся».

Ранее в RT заявили, что СМИ приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которые она никогда не произносила, — что Симоньян «осудила» и «раскритиковала» россиян, жалующихся на низкие пенсии.