Большинство россиян считают, что к завершению трудового пути нужно добиться профессионального совершенства, вырастить учеников, реализовать все задуманное и достичь руководящих должностей, выяснили НПФ СберБанка и портал «Рамблер», опросив 5,4 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Накопить солидное состояние к моменту завершения карьеры мечтает каждый пятый россиянин (19%). Однако представление о финансовом успехе у респондентов сильно различается. 27% хотят выйти на пенсию с 20—50 млн рублей, чтобы иметь возможность путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться. Для 22% достаточно накоплений в размере 5—10 млн рублей, чтобы на пенсии не приходилось экономить на основных потребностях. 14% россиян нужен как минимум 1 млн долларов на исполнение всех не реализованных за время работы желаний, а 18% настроены заработать и отложить как минимум 10 млн долларов — чтобы хватило не только им, но и их семьям на несколько поколений вперед.

Почти каждый пятый респондент (19%) ответил, что деньги для него не главное в успешной карьере. «Это неудивительно, поскольку свои трудовые достижения россияне оценивают скромно. Только 10% утверждают, что их основные задачи, в том числе и финансовые, уже реализованы, карьера построена. 30% говорят, что надеются постепенно ко всему прийти и уже начали работу в этом направлении, а 9% считают, что уверенно движутся вверх и многое у них еще впереди. Вместе с тем 32% респондентов отмечают, что топчутся на месте, не имея особых взлетов, а 19% на успех уже не надеются», — рассказали авторы исследования.



Около четверти россиян (23%) уверены, что главное условие успешной карьеры — достижение профессионального идеала и возможность вырастить учеников. Каждый шестой респондент считает, что нужно реализовать все задуманные проекты и успеть до выхода на пенсию устроить жизнь детей и внуков (на эти варианты приходится по 17% ответов). Обязательно занять руководящие должности хотят только 14% россиян, а детские мечты стать космонавтом или президентом у взрослых непопулярны — о них вспоминают только 3% опрошенных.