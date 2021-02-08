Прибыль Международного Инвестиционного Банка (МИБ) по итогам 2020 года составила 7,299 млн евро, что более чем на 28% превышает соответствующий показатель предыдущего периода, говорится в релизе финучреждения.

По итогам 12 месяцев 2020-го активы банка составили 1,621 млрд евро, увеличившись за отчетный год на 19%. «Это обусловлено ростом масштаба кредитно-инвестиционной поддержки, предоставленной банком в интересах стран-участниц, в том числе для преодоления негативных последствий пандемии, а также наращиванием объема высоколиквидных казначейских активов для увеличения буфера ликвидности в период высокой турбулентности мировой экономики», — отмечается в сообщении.

За отчетный период МИБ существенно увеличил объем выданных кредитов, продолжая демонстрировать высокий уровень отраслевой и географической диверсификации.

Кредитный портфель-нетто вырос более чем на 16% и составил 1,028 млрд евро. При этом доля проектов, осуществляемых банком в интересах европейских акционеров, превысила 60%.

Общий объем долгосрочного фондирования банка на 31 декабря 2020 года составил 953,5 млн евро, в том числе 876,5 млн — за счет выпусков собственных облигаций и 77 млн — за счет других инструментов.