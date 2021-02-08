Во всем мире число пользователей, столкнувшихся с вредоносными и нежелательными файлами, в названиях которых использовалось слово zoom, выросло на 60% во второй половине 2020 года по сравнению с первой. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Так, с января по июнь 2020 года их было около 168 тыс., а с июля по декабрь — уже порядка 270 тыс.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 70% респондентов в 2020 году установили одну или несколько таких программ на устройство, которым пользовался ребенок во время дистанционного обучения. По данным HeadHunter, в январе 2021 года число вакансий, предполагающих работу в удаленном формате, выросло в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года. Злоумышленники всегда стремятся обернуть тренды в свою пользу.

Российский аналог Zoom хотят создать к 2022 году Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Угрозы, которые распространялись под видом платформы для видеоконференций, в основном представляли собой рекламное и потенциально нежелательное ПО — программы, которые устанавливаются на компьютер пользователя без его явного согласия и впоследствии могут мешать нормальной работе.

Чаще всего пользователи могут столкнуться с программами, выдающими себя за популярные сервисы для видеосвязи, на неофициальных ресурсах либо по ссылке в электронном письме с фейковым сообщением о специальном предложении или уведомлением от платформы.