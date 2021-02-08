При оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью карт Банка ДОМ.РФ с 1 февраля до 30 июня для новых клиентов предусмотрен повышенный кешбэк в размере 10%, для действующих клиентов кешбэк начисляется в размере 3%. Клиенты банка могут оплатить услуги ЖКХ с помощью QR-кода в мобильном приложении, говорится в релизе финучреждения.

Возврат денежных средств осуществляется при оплате услуг ЖКХ на общую сумму не менее 1 тыс. рублей в месяц, совершенных дебетовой или кредитной картой Банка ДОМ.РФ. Максимальный размер начисленного кешбэка составляет 3 тыс. рублей в месяц.

Все операции в мобильном и интернет-приложениях банка бесплатны, банк не взимает комиссию за их совершение.



Клиенты Банка ДОМ.РФ до 31 марта также получают вознаграждение в размере 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, а также на ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи. Начисление кешбэка в этих категориях происходит при общей сумме покупок от 15 тыс. рублей в месяц. По операциям в иных категориях денежные средства будут возвращаться в размере 0,5% при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей.