ЦБ РФ после проверок оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — сказал он в ходе выступления в Госдуме.

Сычев добавил, что регулятор начинает переходить от проверок к более совершенной форме надзора — киберучениям, которые позволяют быстрее выявлять риски финансовых организаций.