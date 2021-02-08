Банк России установил официальные курсы валют на 9 февраля.

Курс доллара понизился на 85,05 копейки, составив 74,2602 рубля (75,1107 рубля на 8 февраля). Курс евро опустился на 48,31 копейки до 89,4019 рубля (с 89,885 рубля на 8 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,5 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:41 мск стоил 89,61 рубля (минус 34 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,15 до 74,55 рубля за доллар и от 89,25 до 89,7 рубля за евро.