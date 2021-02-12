



Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Транскапиталбанк повысил ставки по двум вкладам. Депозит «ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 100 дней) открывается под 5—5,45% годовых (ранее — под 4,55—5,25%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. Доходность вклада «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) составит 4,3—5% годовых (вместо 4,3—4,8%).

Банк «Открытие» ввел вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Сроки размещения — 367, 548 и 730 дней. Доходность при выплате процентов в конце срока составит 4,75% годовых, ежемесячно — 4,55—4,65%, в начале срока — 4,34—4,53%.

Банк «Уралсиб» ввел вклад «Выгода Плюс». Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей. Депозит может быть размещен на 200, 380 и 740 дней, сроки разделены на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней соответственно. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств при оформлении в отделении депозита на 200 дней составит 4%, на 380 дней — 4,4%, на 740 дней — 4,8%. При оформлении вклада онлайн действуют повышенные процентные ставки: на 200 дней — 4,2%, на 380 дней — 4,6%, на 740 дней — 5%.

Банк «Интеза» ввел новый сезонный вклад «Итальянская классика». Депозит открывается от 100 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 4,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение трех дней начиная со дня, следующего за датой открытия вклада. Частичное снятие не предусмотрено. Открыть депозит можно до 10 апреля 2021 года.

Банк «Восточный» повысил процентную ставку на 0,5 процентного пункта для вкладов сроком три, шесть, 12 и 24 месяца. Данные изменения действуют по депозитам «Восточный» и «Сберкнижка». Вклады открываются в рублях на сумму от 30 тыс. рублей. Размер ставки по депозитам составляет от 2,8% до 5,22% годовых с учетом капитализации и зависит от выбранного вклада, срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

ОТП Банк изменил сроки и ставки для вкладов на 549 и 732 дня. По всем вкладам сроком более года предусмотрены бонусы к заявленной ставке за открытие вклада через мобильное приложение или интернет-банк. Изменения коснулись также вклада «Проценты сразу» с авансовой выплатой процентов. Диапазон сумм открытия стал шире — от 100 тыс. до 100 млн рублей.