Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Почта Банк запустил новый тариф в рамках потребительского кредитования «Снижаем ставку». Оформить заем можно на срок от трех до пяти лет в сумме от 500 тыс. до 5 млн рублей без обеспечения. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы финансирования и срока обслуживания договора. На первые 12 месяцев при сумме кредита от 500 тыс. до 1 млн рублей — 15,9% годовых, от 1 млн до 5 млн рублей — 13,9% годовых. Далее ставка каждый год снижается на 3 процентных пункта, таким образом, пятый год обслуживания кредита обойдется в 3,9% годовых.

Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) снижает ставки по программам потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование». Потребительский кредит и его рефинансирование теперь можно оформить по ставке от 5,9% годовых. В рамках программ можно получить кредит с минимальным пакетом документов и без поручительства третьих лиц на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей (до 5 млн рублей — для участников зарплатного проекта) на срок до семи лет.

Банк «Зенит» улучшает условия кредита под залог недвижимости. Теперь срок по кредиту увеличен до 25 лет, сумма — до 30 млн рублей, а в перечень объектов залога включены апартаменты и индивидуальные жилые дома. Клиенты могут оформить кредит под залог недвижимости сроком от трех до 25 лет. Максимальная сумма — до 30 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Для жителей других регионов — до 15 млн рублей.

ВТБ пилотирует технологию «цифровых кредитных бандлов» — пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте. Новый сервис позволяет клиенту увидеть предодобренное предложение по кредиту в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Для оформления продукта не нужно заполнять анкету или идти в офис. Достаточно определиться, какой продукт сейчас более релевантен, или выбрать сразу два предложения. Все ранее одобренные условия по продуктам не изменятся.