Банковская группа Intesa Sanpaolo получила за 2020 год 3,087 млрд евро чистой прибыли (без учета приобретения UBI Banca), уменьшив аналогичный показатель предыдущего года (4,182 млрд евро). Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной на заседании правления группы, приводятся в понедельник, 8 февраля, в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.



«В чрезвычайно сложных условиях 2020 года мы превзошли нашу цель и получили чистую прибыль в размере 3,1 миллиарда евро, а нормализованная чистая прибыль составляет 3,5 миллиарда евро, без учета влияния слияния с UBI Banca и добровольного отказа от взыскания некоторых платежей», — заявил главный исполнительный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина.

Он отметил, что в 2020 году Intesa Sanpaolo достигла наилучшего результата в страховой отрасли, комиссионные сборы возобновили рост, процентная маржа также стала расти после пяти лет снижения, а операционная эффективность высока при соотношении cost/income 52%.

«Результаты за 2020 год подтверждают способность группы Intesa Sanpaolo эффективно противостоять сложным последствиям эпидемии COVID-19. Они отражают устойчивую прибыльность, опирающуюся на прочную капитализацию, сильную ликвидность, устойчивую и диверсифицированную бизнес-модель, стратегическую гибкость в управлении операционными расходами», — отмечается в релизе.



Чистая прибыль по итогам IV квартала 2020 года составила 10 млн евро по сравнению с 507 млн в III квартале, без учета приобретения UBI Banca. Уточняется, что процесс интеграции UBI Banca проходит без социальных потерь и опережает первоначальный план.



Операционные доходы по итогам IV квартала 2020 года составили 4,251 млрд евро, увеличившись на 4,1% по сравнению с III кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года равнялись 17,409 млрд евро, сократившись на 4,2% по сравнению с 2019 годом.



Операционные расходы по итогам IV квартала 2020 года составили 2,487 млрд евро, увеличившись на 13,3% по сравнению с III кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года равнялись 9,086 млрд евро, сократившись на 3,4% по сравнению с 2019 годом.

Операционная маржа по итогам IV квартала 2020 года составила 1,764 млрд евро, сократившись на 6,5% по сравнению с III кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года равнялась 8,323 млрд евро, сократившись на 5% по сравнению с 2019 годом.

Валовая прибыль по итогам IV квартала 2020 года составила 196 млн евро против 997 млн евро в III квартале 2020 года, а по итогам 2020 года равнялась 5,052 млрд евро против 6,560 млрд евро в 2019 году.