Конференция «eTarget. Формирование информационного пространства» состоится 18 февраля в МГИМО. Это фундаментальная конференция по управлению репутацией в Сети с участием экспертов из «Ашманов и партнеры», «Инвитро», Coca-Cola, «Ситимобил», «Северсталь», AvtoDom и т. д.

Темы обсуждения: как отражать атаки троллей, как общаться с неудовлетворенными покупателями и сделать их «адвокатами бренда», как контролировать ситуацию с репутацией бренда и выстраивать продуктивный диалог с общественностью. Слушатели узнают о последних технологиях анализа информационного поля, о механиках распространения контента в социальных сетях и медиа, работе с отзывами и способах нивелирования негатива, повышении лояльности к бренду и многом другом, что поможет избежать репутационных рисков.

Спикеры конференции: Дмитрий Офицеров («Инвитро»), Артем Мальгин (МГИМО), Полина Ломоносова («Ситимобил»), Дарья Горланова (Coca-Cola), Владимир Залужский («Северсталь»), Игорь Ашманов и др.

Конференция начнется в 11:00 в зале им. Примакова в МГИМО и будет транслироваться онлайн. Участие в конференции для читателей Банки.ру бесплатное. Чтобы забронировать место, пожалуйста, заранее зарегистрируйтесь на странице конференции . Если вы хотите задать вопрос или лично пообщаться со спикерами, мы рекомендуем посетить конференцию очно в МГИМО. Количество мест ограниченно.