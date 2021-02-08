В конце 2020 года российские банки нарастили кредитование иностранных компаний в валюте, сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 января. Параллельно росли валютные депозиты компаний. Это уникальное сочетание, говорят эксперты.

В декабре банки увеличили портфель ссуд нерезидентам на 3,69 млрд долларов, или 7,7%. Это обеспечило почти половину прироста общего валютного портфеля корпоративных кредитов: за месяц он вырос на 6,8 млрд долларов, или 4,5%. Рублевые кредиты компаниям, наоборот, сократились на 237,6 млрд рублей, или 0,7%.

По данным отчетностей, активнее всего банки давали нерезидентам в долг на срок свыше трех лет: рост таких кредитов за декабрь — 3,52 млрд долларов. Это максимум с октября 2018 года, отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Лидерами по росту долгосрочных кредитов иностранцам в декабре стали 11 российских банков. Это Московский Кредитный Банк (плюс 1,45 млрд долларов), Россельхозбанк (РСХБ, плюс 1,23 млрд), Альфа-Банк (плюс 610,4 млн), ВТБ (плюс 528,7 млн), Совкомбанк (плюс 523,3 млн), Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР, плюс 306,1 млн), Газпромбанк (плюс 227 млн), «Открытие» (плюс 197,1 млн), банк «Санкт-Петербург» (плюс 187,5 млн), «Ак Барс» (плюс 135 млн) и «Пересвет» (плюс 113,8 млн), следует из их отчетностей на 1 января.



Два банка из этого списка — РСХБ и «Ак Барс» — выдали подобные ссуды впервые, отмечает Осадчий. Еще у семи кредиторов, за исключением ВТБ и Газпромбанка, портфели длинных кредитов нерезидентам за декабрь выросли более чем на 10%, добавляет он.

Такой значительный рост валютного портфеля корпоративных кредитов для декабря не типичен, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он напоминает, что в ноябре и декабре в банковском секторе наблюдался значительный прирост средств компаний на валютных депозитах. «Сочетание этих двух фактов в некотором смысле уникально. То есть изначально накопился большой объем пассивов в валюте, а в следующем месяце мы видим одномоментный рост кредитования нерезидентов», — замечает эксперт.



Как следует из отчетности банков, в ноябре лидерами по привлечению валюты на корпоративные депозиты были МКБ (плюс 2,8 млрд долларов), ВБРР (плюс 1,62 млрд) и ВТБ (плюс 907,3 млн). В декабре значительный приток зафиксировали Россельхозбанк (плюс 1,57 млрд), Газпромбанк (плюс 897,3 млн) и Альфа-Банк (плюс 652,5 млн), ВТБ и МКБ остались в топ-10 по этому параметру, хотя объем привлечения сократили. На сильный рост в ноябре ранее обращал внимание Forbes.

Приток средств на счета клиентов может объясняться несколькими факторами, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: получением авансов по поставкам нефти, поступлением денег от продажи 10-процентной доли ООО «Восток Ойл» нефтетрейдинговой компании Trafigura и «наращиванием валютных активов компаниями и физлицами на фоне усиления риска санкций».

«Восток Ойл» — проект «Роснефти», объединяющий несколько месторождений в Красноярском крае и на Таймыре. О продаже 10% «Восток Ойла» «Роснефть» объявила в ноябре. Как писал Bloomberg со ссылкой на сингапурские документы, сделка финансировалась за счет синдицированного кредита. Его выдал пул банков, МКБ сообщил, что выступал организатором синдиката. Представитель Trafigura уточнил РБК, что сумма сделки составила 7 млрд евро (8,4 млрд долларов), из которых сам трейдер профинансировал ее на 1,5 млрд евро (1,8 млрд долларов).

Динамика по пассивным счетам также может быть связана с участием крупных банков в покупке облигаций федерального займа (ОФЗ) в прошлом году, допускает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Они поставили эти ценные бумаги себе на баланс, вполне закономерно их заложить, чтобы обеспечить дополнительную ликвидность для выдачи кредитов и получения маржи».

