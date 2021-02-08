Промсвязьбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам. Теперь денежные средства для клиентов «с улицы» на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 8,59% годовых вместо 8,9%, применявшихся ранее. Для зарплатных клиентов банка ставка снизилась до 7,89% годовых.

Обновленная ставка по рефинансированию действующих ипотечных кредитов в сторонних банках составляет 7,85% годовых вместо 8,15%, применявшихся ранее для клиентов «с улицы». Для зарплатных клиентов банка предоставляется дисконт в размере 0,1 процентного пункта.

Кредиты предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога (не более 30 млн рублей). Срок финансирования может достигать 25 лет.

«При отказе от комплексного ипотечного страхования (личное, имущественное, титульное) взимается надбавка к ставке в размере 3 процентных пунктов», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.