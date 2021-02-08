Банк России подготовил дорожную карту для перехода на единую модель данных при сборе отчетности банков, говорится в материалах регулятора.

Среди направлений работы по внедрению нового подхода можно отметить разработку единой модели данных по приоритетным областям, унификацию требований к нормативно-справочной информации, решение технических вопросов получения отчетности, распространение модели данных в машиночитаемом формате, оценку необходимых изменений в законодательных и нормативных актах.

«Основные подходы и дорожная карта по переходу отчетности кредитных организаций на модель данных сформированы с учетом мнения участников рынка. Единая модель данных будет внедряться постепенно, первоочередные меры будут охватывать сначала новые или подвергающиеся значительному пересмотру формы отчетности и запросы, в будущем внедрение модели данных, возможно, затронет остальные формы отчетности», — поясняет регулятор.

Такой подход к сбору информации от банков на основе единой модели данных позволит снизить нагрузку на кредитные организации, уменьшить количество запросов со стороны регулятора и увеличить эффективность использования информации.