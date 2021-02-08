Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск понизился на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,2475 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,9 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,15—74,5775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4425 рубля, уменьшившись на 50 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 243,7 млн евро по курсам от 89,25 до 89,75 рубля за евро.

У рубля есть поддержка сразу с двух сторон, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова: Вашингтон пока не атакует Москву глобальными санкциями и нефть в хорошем плюсе.



«Все это обеспечивает рубль как минимум устойчивостью. Увлекаться сильными прогнозами здесь все же не стоит: судя по параметрам импорта, покупательская способность россиян и так плачевная, а курсовые качки здесь только осложнят ситуацию. В моменте у доллара есть шанс снизиться к 74 рублям, но валюта быстро вернется в диапазон 75—77 рублей, как только лишние эмоции уйдут из цен. Евро стоит 89,6 рубля, пока балансирует в границах 89—91 рубль», — комментирует эксперт.