НС Банк предлагает клиентам оформить дебетовую карту «Моментальная».

Пользование картой будет бесплатным первый месяц, далее — при сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц.

Держатели карты получат по бонусной программе «НС Бонус» за безналичную оплату товаров и услуг 500 приветственных баллов и 0,5 балла за каждые 100 рублей, но не более 2 000 баллов за расчетный период. Баллами можно компенсировать покупки по курсу 1 балл = 1 рубль скидки.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка будет бесплатным, а в банкоматах и ПВН других организаций составит 1,5% от суммы (минимум 120 рублей), бесплатно в банкоматах Альфа-Банка.

«Данная карта привлекает внимание наличием бонусной программы, возможностью бесплатного обслуживания и моментальным выпуском», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.