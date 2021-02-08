Власти Москвы видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, сейчас число москвичей на «удаленке» не превышает 1 млн, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3—3,5 миллиона человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе находилось 1,5—1,8 миллиона человек, сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».