Банк ДОМ.РФ и ГК «Основа» заключили договор проектного финансирования, сообщает пресс-служба кредитной организации. Девелоперу открыта кредитная линия для строительства многофункционального комплекса с апартаментами на севере Москвы по адресу: просп. Мира, вл. 222. Денежные средства предоставляются в размере 16,3 млрд рублей.



Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство МФК с апартаментами и сопутствующей инфраструктурой общей площадью свыше 110 тыс. кв. м. Проект будет реализован на месте бывшей промзоны рядом с ТПУ «Ростокино» и Национальным парком «Лосиный Остров».

Комплекс будет сдаваться очередями, полностью завершить строительство планируется в конце I квартала 2025 года.