Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,12 доллара и составили 57,97 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent увеличилась на 1,22 доллара, до 60,56 доллара за баррель.

В ходе торгов вторника котировки Brent превысили 61 доллар. Так, на 9:13 мск стоимость апрельского фьючерса достигла 61,12 доллара за баррель (плюс 3% к предыдущему закрытию).