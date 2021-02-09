Почти 245 тыс. россиян оказались ограничены в водительских правах за долги. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомились в ТАСС.

На 1 января 2021 года постановления о временном ограничении на пользование должниками специальными (водительскими) правами действовали в отношении почти 245 тыс. человек, общая задолженность которых составила 92,6 млрд рублей. За год их стало больше на 3 тыс. Большая часть таких ограничений применена к должникам по алиментам — свыше 161 тыс. человек.



Возможность ограничивать специальные (водительские) права должников, в том числе на управление мотоциклами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами, была введена в России с 15 января 2016 года.