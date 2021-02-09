Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способом получения дохода может стать для компании такая функция в соцсети, как отмена отправки сообщения.

Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.



Отмечается, что социальная сеть рассматривала возможность введения платных услуг годами, эта идея получила приоритет в том числе из-за пандемии коронавируса.