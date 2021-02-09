Основа экономического развития в России — устойчивый рост доходов населения, его вклад в ускорение роста экономики больше половины, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. По его словам, для этого реальные доходы должны расти темпами не ниже 2,5% в год. Сейчас крайне важно как можно скорее восстановить докризисную занятость, обеспечить снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда в экономике.

Программы поддержки предпринимательства и дополнительные меры по поддержке занятости, которые сейчас принимаются, должны содействовать восстановлению и трудовых, и предпринимательских доходов, отметил Решетников.

Минэкономразвития: без антикризисных мер ВВП мог бы упасть более чем на 5,5% Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Вторым фактором ускорения роста он назвал запуск нового инвестиционного цикла. «Его вклад в ускорение роста ВВП на горизонте до 2030 года составит около трети», — добавил министр.

По его словам, набирает темп механизм СЗПК с гарантией неизменности условий инвестирования и возможностью финансировать инфраструктуру в счет будущих налогов. Также большой системный задел был сделан по новым финансовым инструментам — инфраструктурным, «вечным», «зеленым» облигациям, напомнил глава МЭР. Важное место в запуске нового инвестиционного цикла отведено реформируемым институтам развития, отметил Решетников. Они должны активнее привлекать частные инвестиции в те проекты, которые традиционно финансировались из бюджета.

Третий фактор увеличения темпов роста, на который приходится 10—15%, — повышение экспортного потенциала, резюмировал Решетников.