ЦБ привлек банк «Открытие», «АльфаСтрахование», Первое коллекторское бюро и специализированное финансовое общество «Аккорд Финанс» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении банка «Открытия» вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Первого коллекторского бюро и специализированного финансового общества «Аккорд Финанс» — по статье 15.26.3, в отношении «АльфаСтрахования» — по статье 15.34.1.

Все постановления вынесены 8 и 9 февраля и пока не вступили в законную силу.

Статья 14.29 КоАП формулируется как «Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет». Банку грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Статья 15.26.3 формулируется как «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Компаниям грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Статья 15.34.1 КоАП формулируется как «Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования». «Необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — гласит соответствующая статья КоАП.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

