В России в январе 2021 года было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов, свидетельствует предварительная оценка «ДОМ.РФ» и Frank RG. Как подчеркивается в сообщении «ДОМ.РФ», данное значение является рекордом для этого месяца за все время наблюдений и на 23% превосходит показатели января прошлого года. По общей сумме — 265 млрд рублей — прирост составил 40%.

«Традиционно в январе из-за долгих праздников объемы выдачи ипотеки значительно ниже, чем в другие месяцы. Однако январь 2021 года показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования в 2019 году и ранее. Главная причина — рекордно низкие ставки по ипотеке», — комментирует руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Ставки в рыночном сегменте сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 процентный пункт и составляют 7,85—8,05%, указано в материале. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки.

«Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с государственным участием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было», — отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ».

По его словам, ожидается, что текущая динамика на рынке ипотечного кредитования сохранится в ближайшие месяцы и объемы выдачи по итогам I квартала будут превосходить показатель за аналогичный период 2020 года.

«В настоящий момент наблюдается улучшение экономической ситуации в стране. Согласно прогнозу Минэкономразвития, доходы населения восстановятся до докризисного уровня уже во втором полугодии этого года, что является необходимым условием продолжения роста ипотечного рынка», — отмечают в «ДОМ.РФ».

Российские банки выдали в 2020 году рекордное количество ипотечных кредитов Согласно статистике регулятора, по итогам 2020 года в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019-го.

Компания также представила данные о том, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 1 трлн рублей.



Как рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов на конференции ИД «Коммерсантъ» «Итоги рынка недвижимости», в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки граждан и строительной отрасли в пандемию, выдано 371,5 тыс. кредитов почти на 1,1 трлн рублей. По его информации, больше всего займов по программе ипотеки с господдержкой выдано в Москве (53 тыс. на 295,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (почти 40 тыс. кредитов на 146,7 млрд) и Подмосковье (25 тыс. кредитов на 93,6 млрд рублей). Также в пятерку лидеров входят Краснодарский край (около 22 тыс. кредитов на 44,5 млрд рублей) и Свердловская область (13,7 тыс. на 35,3 млрд рублей).