Дела о банкротстве более 74,6 тыс. россиян были рассмотрены судами в прошлом году, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«Количество дел о банкротстве граждан возросло с 50,7 тысячи в 2019 году до 74,6 тысячи дел в прошлом году», — сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Лебедев отметил, что, учитывая востребованность этой процедуры, с 1 сентября предусмотрено внесудебное банкротство граждан, размер обязательств которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, что позволит упростить и ускорить освобождение гражданина от долговой нагрузки.

В арбитражных судах осуществляется защита прав иностранных инвесторов. Количество споров с участием иностранцев в прошлом году составило 10,7 тыс., при этом количество выигранных — 9,4 тыс., то есть 88%. Лебедев подчеркнул, что Верховный суд России разъяснил, что судам следует отказывать в признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражных судов, а также выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда, если действительной целью обращения в суд явилось создание видимости гражданско-правового спора и получение оснований для перечисления денег, в том числе из России за границу.

Крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве Бизнес предупредил, что документ нарушает баланс интересов должников и кредиторов и может спровоцировать рост злоупотреблений.

Всего в прошлом году арбитражные суды рассмотрели 102 тыс. дел о банкротстве. Дела о банкротстве граждан занимают наибольшую долю среди всех дел о банкротстве — 73%, за ними следует банкротство организаций — 24%, а ИП занимают лишь 3%. В апреле прошлого года в связи с пандемией коронавируса был введен мораторий на банкротство для организаций и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, в связи с чем количество дел о банкротстве ИП и организаций сократилось на 20%, отметил председатель ВС.