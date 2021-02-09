Минэкономразвития готово поддержать предложения по деофшоризации российского бизнеса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Что касается деофшоризации экономики, вы знаете, правительство активно поддерживает эти меры и борется с выплатой в адрес офшоров дивидендов, развивает законодательство об административных районах, куда мы возвращаем наши компании. Поэтому здесь мы любые предложения готовы рассмотреть и активно поддержать», — сказал Решетников.

По его словам в настоящее время существует механизм, позволяющий исключить из получателей господдержки компании, которые зарегистрированы в офшорах или выплачивают в этих юрисдикциях дивиденды.

«У нас в механизмах поддержки предприятий, особенно системообразущих, наложен запрет на предоставление мер поддержки тем компаниям, которые находятся в офшорах. А там, где у нас собственники выплачивают дивиденды, мы таким компаниям тоже отказываем в мерах господдержки. Таким образом, собственники у нас в кризисное время должны максимально использовать тот ресурс на то, чтобы спасать свои компании. Именно поэтому у нас была дискуссия, и ряд компаний отказались обратиться к мерам господдержки, потому что собственники решили, что выплата дивидендов для них важнее. Но понятно, что мониторинг мы за такими компаниями внимательно ведем, чтобы ни в коей мере занятость в этих компаниях не сокращалась», — отметил министр.