Общий объем сборов группы страховых компаний «Югория» по итогам 2020 года составил 17 млрд рублей. Это на 20% выше аналогичного показателя 2019-го, говорится в релизе компании.

«Общий прирост продаж «Югории» по итогам 2020 года достиг 20%. Моторные виды выросли, несмотря на ряд ковидных ограничений, ОСАГО — плюс 32%, каско — плюс 13%. Наибольшую динамику «с плюсом» мы видим в части страхования имущества (плюс 65%), ДМС (плюс 26%)», — прокомментировал генеральный директор группы страховых компаний «Югория» Алексей Охлопков.



«Югория» также увеличила портфель немоторных видов страхования (+26%), при этом основное внимание было направлено на страхование домов (+27%) и квартир (+36%). Еще одним из ключевых видов страхования для компании является ипотечное страхование, здесь рост сборов составил 300%.