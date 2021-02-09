Публикация агентства Reuters о выделении еще около 500 млрд рублей на социальные расходы не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, нам Reuters вчера прислало письмо, в котором написало, мол, нам стало известно, что то ли 500 миллиардов, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, — просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовало новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.

«И то, и другое не соответствует действительности и является неправдой, по-русски говоря, — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, что не соответствует действительности: цели или сумма. — Во-первых, такой цели не преследуется… Второе: нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства (если вы следите за работой правительства) на врачей, на детей и так далее, это постоянный процесс... Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет».

Информацию о якобы новом пакете соцподдержки также прокомментировали в правительстве. «Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», — говорится в сообщении, цитируемом РИА Новости.

В правительстве отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета.



«Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется», — добавили в пресс-службе Кабмина.