Партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением уменьшить пенсионный возраст для всех переболевших коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

«Предлагаем сократить возраст выхода на пенсию всем, кто переболел коронавирусом согласно данным медицинской карты, до дореформенного стандарта: женщинам — до 55 лет, мужчинам — до 60 лет. Мы направили соответствующее предложение в Государственную думу и предлагаем срочно внести изменения в пенсионное законодательство», — сказал он.



По словам политика, после коронавируса работоспособность человека снижается, работать до 65 или 63 лет нежелательно: напряженный труд перенесшего COVID-19 больного после 55 или 60 лет может привести к резкому сокращению продолжительности жизни человека.