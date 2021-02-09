Банку России следует снизить ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта в 2021 году, считают сотрудники Международного валютного фонда. В этом случае она впервые в истории опустится ниже 4%, пишет РБК со ссылкой на заключение миссии МВФ по итогам консультаций с российскими властями.

Уровень инфляции в январе превысил 5% впервые с первой половины 2019 года, когда рост цен разогнался из-за повышения НДС с 18% до 20%. В докладе МВФ говорится, что, несмотря на временное ускорение, без дальнейшего смягчения политики ЦБ к концу этого года инфляция опустится ниже целевого показателя, который в России находится на уровне около 4%.

«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%», — отмечается в документе.

Ближайшее решение по ставке ЦБ примет в пятницу, 12 февраля, и экономисты сходятся в том, что он оставит ее без изменений — на уровне 4,25%. При этом аналитики не исключают, что в будущем регулятор перейдет к ужесточению политики. По разным прогнозам, это может произойти во второй половине 2021 года или в начале следующего.

