Офшорные компании с российскими бенефициарами могут получать господдержку, если это способствует сохранению занятости в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.

«Мы исходим из того, что там у нас все наши меры поддержки — это, как правило, субсидирование процентных ставок — привязаны к сокращению занятости. И в том случае, если у нас вдруг все-таки структура компании так организована, что собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, мы абсолютно сознательно на вот это время пошли на то, чтобы таким компаниям тоже помочь при условии, что они сохраняют рабочие места», — сказал он.

«Потому что в конечном итоге цель наших программ — это поддержать занятость и заработные платы людей. Поэтому здесь мы помогаем не собственникам, здесь мы помогаем работникам предприятий и поддерживаем их заработные платы», — добавил министр.

МЭР готово поддержать предложения по деофшоризации бизнеса в России Существует механизм, позволяющий исключить из получателей господдержки компании, которые зарегистрированы в офшорах или выплачивают в этих юрисдикциях дивиденды.



