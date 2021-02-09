При формировании процентной ставки по льготной ипотеке нужно учитывать региональный фактор, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления министра экономического развития Максима Решетникова.

«Правильно было бы учитывать региональный фактор. У нас ситуация в различных субъектах сильно отличается. К примеру, в ХМАО или ЯНАО — там отличается ситуация от Курганской области, которая недалеко находится от них», — сказал Володин.

По его словам, региональный фактор должен быть критерием выработки решения по процентной ставке. «А у нас получается, и у одних 6,5%, и у других 6,5%», — отметил спикер Госдумы.

«У нас с вами принято решение по Дальнему Востоку — процентная ставка 2%, по сельским территориям — 3%. Можно ли посмотреть, исходя из того, что заработная плата во всех субъектах у нас разная, взять и привязать ставку ипотеки, допустим, от 6,5% в Москве и в тех территориях, где самая высокая заработная плата, до 3%, которая сейчас у нас распространена на жителей сельских территорий», — продолжил он.

«Президент ведь не случайно сказал, что есть риски в этом случае. Поэтому нужно посмотреть не только по ипотеке, но и по трудовым ресурсам», — добавил Володин.

Также он предложил обсудить в дальнейшем вопрос распределения трудовых ресурсов: «У нас получается, что все едут работать в Москву. А мы будем говорить, чтобы люди остались в других городах и регионах. И какие условия там будут. Нам надо просто запланировать этот разговор».